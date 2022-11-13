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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

اركبلك عدسات خضرا
اركبلك عدسات خضرا وحبيني أنا .. رد السيدة الخليجية على شيرين

نشرت السيدة الخليجية صاحبة فيديو "اركبلك عدسات وحبيني أنا" الموجه للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية مقطع فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق تيك توك بعد عودة شيرين وحسام حبيب.

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وقالت السيدة الخليجية كاريمان الغميدي: رجعتي لحسام يا شرين .. ياشيخة ..رقصتى العالم كله على صباع وفى الآخر رجعتي له وصار سي حسام.

وأضافت كاريمان: “أنا مش بقولكم الحريم قلبهم ضعيف، مهما يحدث بين الرجل وزوجته لا نتدخل لأنهما فى النهاية سيعودون لبعضهما ونصبح نحن الخاسرون”.

السيدة الخليجية كاريمان 

ووجهت كاريمان كلمة لحسام حبيب: “اسمع يا ابو عيون خضرا خاف الله فى شيرين، ولا تتعدى عليها وتضربها”.

ونصحت كاريمان الفنانة شيرين بالانتباه لبناتها ورعايتهن وعدم تركيز كل الاهتمام لأمور أخرى، وأضافت: "مبروك يا شيرين أنا لبست لك أبيض أهوه". 

واختمت المقطع بزغروتة لعودة شيرين وقصة من التراث عن الخلافات بين الرجل وزوجته تؤكد أنه مهما حدث بينهما تعود الأمور لطبيعتها وترفض الزوجة فى أغلب الأوقات التخلى عن زوجها مهما أخطأ فى حقها.

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صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

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