ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

أثار خبر رجوع شيرين وحسام حبيب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى وعلق الكثير من الإعلاميين على هذا الخبر وكان فى مقدمتهما رضوى الشربيني وياسمين عز المتخصصتان فى الحديث عن علاقة المرأة بالرجل.



علقت الإعلامية ياسمين عز، على عودة شيرين لحسام حبيب، قائلة: “قولنا مفيش كرامة بين الزوج وزوجته ونجمة الدنيا شيرين طبقت كلامي وقالتله يا سي حسام واعتذرت له أمام الوطن العربي كله وطبقت كلامي بأن الكرامة تكون داخل الدرج بدليل قولها أحنا مش بنطفش احنا بنعمر واعتذارها لصوتها العالي ولا كرامة بين الرجل ومراته ”.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا فخورة بشيرين ومبسوطة بيها وقلبي منتعش من الفرحة بعد عودتها لحسام حبيب وأنا بثقف لها لأنها ست أصيلة وقولنا أن الست ملهاش إلا بيت جوزها".

رجوع شيرين

أما رضوى الشربيني فقالت “حد فيكم يقولي حسام غلط في شيرين في إيه عشان نقول على الست إن معندهاش كرامة لما رجعت، مفيش غير مداخلة من الأخ مش الزوج، وعلى فكرة أنا كلمت حد من المقربين ليها بعدها وفهمني إيه الحكاية "



وأضافت “ رضوى” خلال حلقة اليوم السبت من برنامج “هي وبس”، المذاع عبر شاشة “cbc سفرة” للأسف يا شيرين أنتي مش إنسانة عادية وعشان كده حصلت الضجة الكبيرة دى واللي ميعرفش القصة الحقيقية هيشوفك من برة ست بلا كرامة.

ونصحت رضوى شيرين قائلة" أرجوكي لو سمحتي خلي مشاكلك جوه بيتك وخلي الناس تنسى العك اللي حصل ده، وبقول لكل الناس كفاية عك في حياتهم”.