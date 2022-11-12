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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

أثار خبر رجوع شيرين وحسام حبيب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربي وسط تعجب من الجميع .. كيف عادت شيرين لحسام حبيب بعد كل ما حدث بينهما والمعاناة التى عاشتها طوال الفترة الماضية.

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وفسر مصطفى مسلم، خبير لغة الجسد ، سبب رجوع شيرين وحسام حبيب وشعور كل منهما لحظة عقد القران من خلال لغة الجد الخاصة بكل منهما.

ونشر "مصطفى "عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك فيديو خاص بتحليل لشخصية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من لغة جسد كل منهما أثناء عقد القران

وتضمن الفيديو لحظة عقد قران شيرين وحسام حبيب وكان فى البداية يجلس حسام حبيب أثناء عقد القرن وغلق يديه جيدا مما كشف أنه يريد الانغلاق على نفسه فى هذه اللحظة.

أما شيرين فكانت تتذكر أحداث من الماضى أثناء عقد القران وكانت غير منتبهة لكلام المأذون واغلاق عينيها دليل على أنها تحاول فصل نفسها عن العالم المحيط بها والتركيز على فكرة معينة تدور بداخلها كما أنها تحاول التركيز على الأفكار السلبية 
 

شيرين غير منتبهة لكلام المأذون
شيرين غير منتبهة لكلام المأذون

وتبين اللقطات أثناء عقد القران أن شيرين كانت غير سعيدة على الإطلاق ودخلت فى حالة تفكير عميقة تفصلها عن العالم وهو سبب إغلاق عينيها وتحريك رأسها للوراء والأمام كما أن طريقة ضم يديها تدل على أنها تعانى من التوتر.


ويتضح من تصرفات شيرين المختلفة أنها تعانى من اضطراب الشخصية الحدية ومتلازمة ستوكهولم حيث يتعاطف هؤلاء الأشخاص مع معنفيهم  وهذا عكس الخوف والرعب والازدراء المتوقع من الضحايا فى مثل هذه المواقف

أما حسام حبيب فيمتلك شخصية نرجسية وكلا الشخصيتان تنجذبان لبعضهما بقوة لذا تعود شيرين له مرة أخرى رغم كل ما حدث فالنرجسي لديه إحساس بالعظمة وصاحب الشخصية الحدية لديه احساس بالدونية.

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