إستشاري المناعة والحساسية: حمى الضنك غير موجودة بمصر.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد إستشاري المناعة والحساسية؛ إن موسم التقلبات الجوية و التيارات البارده هو موسم العدوى والرشح والحساسية وتكسير العظام ويوجد عند الناس فيروس تنفسي وليست نزلة برد وذلك لتعدد الفيروسات التنفسيه هذا العام بشكل كبير وهذا النوع من العدوى يزيد من معاناة مرضى الحساسية وذلك سواء البرد او الكورونا.

أضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أن ينتشر في هذا الوقت من العام فيروس الخلوي والذي يصيب الشعيبات الهوائية؛ وهي تصيب الأجسام الدقيقه للجهاز التنفسي للأطفال وأعراضه تشبه الأزمة التنفسية لدى الأطفال ولا تزول هذه الأعراض إلا بجلسة أكسجين في المستشفى او عمل موسع.

أوضح إستشاري المناعة؛ أن هناك حمى تنتشر في المناطق الاستوائية تسمى حمى "الضنك" وتنتقل عن طريق الحشرات وليس الإنسان وذلك عن طريق الناموس من اللدغ من شخص مصاب إلى شخص سليم وليس عن طريق الرذاذ او الاحتكاك .

وتابع أن انا هذا المرض يشبه أعراض الإنفلونزا من تكسير العظام شديد في الحراره ثم يحدث نزيف شديد وهي ليس لها علاج فيروسي وتنتشر في السودان ولم تأتي لمصر حتى الأن.