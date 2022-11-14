أخبار التوك شو.. تعليق أحمد موسى على انفجار تركيا .. سميحة أيوب تكشف عن أول لقاء لها مع زوجها

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددًا من القضايا والملفات المهمة، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها..

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على انفجار منطقة تقسيم في اسطنبول في دولة تركيا، قائلا :"عملية ارهابية، ومصر أدانت هذه العملية الإرهابية في بيان رسمي".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، أن الانفجار تم في منطقة سياحية، وحصل زعر رهيب، متابعا أن المعلومات التركية بتقول إن سيدة هى اللي فجرت نفسها.

وتابع أحمد موسى، أن الإرهاب في كل مكان في العالم، وليس له حدود، وتركيا فيها قيادات إرهابية خطيرة، لافتا إلى أن على العالم التحرك بقوة لمُجابهة الإرهاب الغاشم الذي يضرب العالم بدون رحمة.



عايدة فهي تنهار على الهواء.. وتروي اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها سامي

قالت الفنانة عايدة فهمي، شقيقة الفنان الراحل سامى فهمى، إنها توجهت إلى الإسكندرية لاستكمال إجراءات خروج جثمان شقيقها من داخل المركز الطبي بسموحة، موضحة أنها متواجدة مع العائلة لإنهاء الإجراءات، والدفن بمقابر العائلة بالمنارة في الإسكندرية.

وأضافت عايدة فهمى، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC : “اتكلمنا من أربعة أيام آخر مرة، وقالي وحشتيني وعايز أشوفك تعالي، واتفقنا أني هروح له وكان النهاردة هنتقابل يوم الوفاة”.

وتوجهت عايدة فهمي بالشكر والتقدير لكل بنعى شقيقها الذي نال حب الناس رغم هجرته إلى الولايات المتحدة الامريكية لفترة كبيرة.

وأشارت إلى أن شقيقها الراحل كان نادم على سنوات العمر بعد هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان على اتصال بكل من فى مصر ولم ينقطع على الإطلاق.

قال ييفهن ميكتنكو مستشار وزير خارجية أوكرانية، إنّ بلاده لا ترفض المفاوضات مع روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا أكبر من أوكرانيا بـ28 مرة، وفيما يخص عدد السكان، فإن روسيا أكبر من أوكرانيا بـ4 مرات، مشيرًا إلى أنّ الحرب بدأت منذ عام 2014 عندما تم العدوان الروسي على القرم.

أوكرانيا: ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع روسيا

وأضاف ميكتنكو في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، على قناة «القاهرة الأخبارية»: «نحن الآن في عام 2022 واستيقظنا في الرابع والعشرين على أصوات انفجارات قذائف، وهذا شيء ليس معقولا في القرن الحادي والعشرين، وبخاصة أننا نتحدث عن دولة عضو دائم في الأمم المتحدة».

قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إن إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة والتكيف من أجل التحول المستدام «FAST» أمر هام جدًا، إذ نجحت مصر في جمع كل الأطراف الداعمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتضمن تعهدات من الدول المشاركة بضخ العديد من التمويلات وهي خطوة هامة جدًا سيتبعها العديد من الخطوات.

وأضاف أبو سنة خلال لقائه عبر «القناة الأولى المصرية» على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن مصر تعمل منذ عام على إستراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع وزارة الكهرباء كونها الجهة الأساسية المسئولة عن هذا الموضوع.

تابع الرئيس السيسي، نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاء ذلك في خبر عاجل على فضائية "إكسترا نيوز".

ووجه الرئيس السيسي، بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة لتوطين تكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية.



الثامنة مساء الخميس.. أحمد موسى يفضح مخطط الإخوان لإسقاط البلاد في 11-11

كشف الإعلامي أحمد موسى، خطة جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط البلاد في يوم الخميس الماضي، قبل يوم 11-11 بيوم.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، إنه كان هناك خطة من الخونة لنشرها عبر فيديو لبثها على المواقع في الثامنة مساء الخميس الماضي، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحاول تكرار خطة 28 يناير 2011 لبث الفوضى.

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات هشاشة في مواجهة التغير المناخي، لأن النباتات معرضة دائماً للهواء، ومتلامسة مع التغيرات الجوية، سواء ارتفاعات في درجات الحرارة، أو معدلات سقوط الأمطار، أو سرعة الرياح، و غيرها.



وأضاف أشرف كمال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "Fast"، تعمل على التحول نحو الزراعة المستدامة، و ما يعرف بالزراعة الذكية مناخياً، مؤكداً أنه يجب على الدول المتقدمة أن تقوم بدورها، في الوفاء بالتعهدات التي قطاعتها في عدة مؤتمرات.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة يحتاج ابتكار الكثير من البرامج للتكيف وتمكين الأنظمة الزراعية والغذائية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

وتابع، أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى التمويل وبالتالي الدول النامية والاقتصاديات الناشئة غير قادرة على تمويل برامج التكيف من خلال القروض أو الاعتماد على موازناتها، لأن ذلك يمثل عبء كبير عليها، ومن هنا يجب على الدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات الكربونية أن تتحمل مسئوليتها وتفي بوعودها بتنفيذ البرامج المرتبطة بالتكيف الزراعي من خلال تمويل ميسر ومحفز ومن هنا تم إطلاق مبادرة فاست التي تهدف لحشد وتحفيز التمويل من الدول المتقدمة وشركاء التنمية.

توك شو

قال سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بلجيكا، إنّ قمة المناخ في شرم الشيخ استحوذت على كثير من عناوين الصحف والاهتمام الأوروبي الواسع، وبخاصة أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم رواد في ما يسمى بتخضير الاقتصاد والتنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف خلال تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ملفات كثيرة لا يمكن استعراضها جميعا، لكن هناك ملف له اهتمام واضح في الصحافة وهو التنقل الأخضر، إذ أنه أحد الملفات المطروحة في قمة المناخ، وتحديدا فيما يتصل بالبنية التحتية للتنقل الأخضر وتقليص عدد السيارات في مراكز المدن، لا سيما أن سكان العواصم يشتكون من صعوبة في التنفس ويعانون الكثير من الأمراض والأعراض الناتجة عن الانبعاثات الكربونية الزائدة".

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استمرارًا في الأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، حيث متوقع أن تسجل العظمى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

أبو مازن: مصر تبذل جهودا جبارة للمصالحة الفلسطينية.. فيديو

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، أن مصر قامت بجهود جبارة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أنه مؤمن بحل الدولتين، ومطالبا حماس بالاعتراف بمنظمة التحرير.



وأشار الرئيس الفلسطينى، خلال حواره علي قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الانتخابات الفلسطينية استحقاق مهم ولا بد من تنفيذه ولكن إسرائيل ترفض ولا تسمح لنا أن نعقد هذه الانتخابات، علما أننا نفذنا الانتخابات من قبل فى أوقات ماضية فى القدس عام 1996 و2005 ولكن إسرائيل الآن ترفض ذلك.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لا أستطيع أن اعقد انتخابات فى منطقة غير القدس لأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين ونثبت كلام الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الفلسطيني إننا مستعدون للحديث مع إسرائيل وحددنا 22 مايو أن تكون الانتخابات فى هذا الوقت ولم يصلنا اي جواب وسألنا الأوروبيين هل جاء لكم جواب او اي رد من إسرائيل قالوا لا، فقررنا تأجيل الانتخابات بشكل مؤقت حتى تتاح لنا الفرصة لعقد الانتخابات فى القدس مرة أخري وحتى وإسرائيل تصر على موقفها، ولا نستطيع قبول موقف إسرائيل بشأن القدس.

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها لم تقوم بعمل أي شيء سوي أنها تعاملت بطبيعتها مع الفنان محمود مرسي الذي كان رافض الزواج وبعد ما تعامل معها في موقف معين قال لها "غريبة جداً أول مرة أشوف بنت مصرية بتقول الحقيقة".

واضافت "سميحة أيوب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنها ظلت سنة ونصف وهي تشعر بالاعجاب ناحيته قبل الزواج وهو أيضا شعر بالاعجاب تجاهي منذ أول يوم يراني فيها في بروفة عمل فني.

وتابعت الفنانة سميحة أيوب أن هي وزوجها محمود مرسي ظلوا عام ونصف وهم يشعرون بالإعجاب تجاه بعضهما البعض ولكن لا يتحدثون عن ذلك ابدا.