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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلة الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط

صدى البلد

حقق فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره سبورتنج في مباراة الذهاب لنهائي بطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة بنتيجة 88-75 ليحسم اللقاء.

وشهدت المباراة تأخر فريق سيدات سلة الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 20-14 لصالح سبورتنج، ليعود الفريق سريعًا للمباراة ويتقدم في الفترة الثانية بنتيجة 41-36، ليواصل الفريق تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 66-53، وليحسم المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 88-75.

وتقام مباراة الإياب بين «سيدات سلة الأهلي» وفريق سبورتنج، يوم الثلاثاء القادم، على صالة استاد القاهرة الدولي.

وقدم «سيدات سلة الأهلي» عروضًا قوية في بطولة دوري المرتبط، حيث وصل إلى المباراة النهائية على حساب فريق سموحة، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 84-66، وفي الإياب أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 92-64.

وخلال مشوار «سيدات سلة الأهلي» في البطولة واجه الصيد في دور الـ16، ونجح في تحقيق ‏الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 78-41، كما حقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 82-70.‏

وفي ربع النهائي فاز الأهلي على مصر للتأمين في مباراة الذهاب بنتيجة 88-36، وفي ‏مباراة الإياب بنتيجة ٨٦-٥٨.‏

فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي سبورتنج صالة استاد القاهرة الدولي بطولة دوري المرتبط فريق سيدات سلة الأهلي

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