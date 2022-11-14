مكون واحد خارق من مطبخك يقلل مخاطر الإصابة بالكوليسترول و السكتة الدماغية

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول نخالة القمح يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار وقد يساعد على زيادة كمية الدهون التي يفرزها جسمك.

إذا كانت مستويات الكوليسترول "السيئة" لديك مرتفعة للغاية ، فأنت في خطر كبير للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية وهما من أكبر الأمراض الفتاكة

وفق لموقع express تشير بعض الدراسات السابقة أيضا إلى أن تغيير نظامك الغذائي ليشمل المزيد من الكمية المتناولة من نخالة القمح قد يكون طريقة معقولة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم فوفقا للعديد من الدراسات على مر السنين يخفض الطعام مستويات الكوليسترول الكلية ، ويحافظ على نسبة الكوليسترول "الجيد" في الجسم.

حبوب نخالة القمح

وجدت دراسة سابقة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية في عام 2008 ، أن الأشخاص الذين تناولوا حبوب نخالة القمح يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع شهدوا انخفاض في الكوليسترول الكلي وتقليل الرواسب الدهنية ، المعروفة باسم اللويحات ، والتقليل من تدفق الدم في الأوعية الدموية.

دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على الكثير من بيتا جلوكان ، والذي يرتبط أيضًا بخفض مستويات الكوليسترول الضارو يمكن للألياف القابلة للذوبان ، مثل بيتا جلوكان ، أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم ويمكن أن تقلل نخالة القمح أيضا من خطر الإصابة بالسرطان.