رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : الرئيس السيسي سبق الجميع بخطوتين في حرية الإعتقاد والعبادة

قال عصام شيحة المحامي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ إن الدوله عملت على الإصلاح المؤسسي داخل مؤسسات الدوله وتعمل مكتب الحقوق الانسان في كل وزارة وفي كل محافظة وحتى مكتب النائب العام.

أضاف عصام شيحة خلال لقاءه في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي قناة الحدث اليوم؛ أن من حقيقيه لدى المصريين هي التوعية لان بعض الناس تقوم بخلط الأمور بسبب عدم الفهم وذلك بدأ منذ قيام ثورتين في مصر وربط حقوق الإنسان بمن قاموا بالثورة.

أوضح رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية؛ أن كل المبادرات التي قام بها رئيس الجمهوريه كان الظهير الأساسي فيها هو المجتمع المدني؛ مضيفا أن الدوله أصدرت قانون للجمعيات الأهليه وهذه القوانين للتنظيم وليست للتقييد ولتوفيق الأوضاع الخاصه بالجمعيات الأهليه.

وتابع أن الرئيس السيسي سبق الجميع بخطوتين وتحدث عن حريه المعقد وحرية العبادة وهذه نقلت نوعيه غير مسبوقة في حرية وحقوق الإنسان؛ مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي له علاقه بالظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وهذا في سبيل استقرار البلاد.