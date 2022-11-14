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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميحة أيوب تكشف أسرار عن حياتها الشخصية لأول مرة.. تفاصيل

سميحة أيوب
سميحة أيوب

حلت الفنانة سميحة أيوب “سيدة المسرح” ضيفة في برنامج “كلام الناس” تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع علي قناة إم بي سي مصر، للكشف عن بعض الأسرار الخاصة بحياتها الشخصية لأول مرة.

 

سميحة أيوب: على المرأة النظر إلى نفسها إذا أعجب زوجها بأخرى
قالت الفنانة سميحة أيوب، إنه على السيدة ألا تستغرب إذا نظر زوجها إلى سيدات أخرى بل لابد وأن تنظر إلى نفسها مرة أخري وتفكر هي استغلت حب زوجها تجاهها أم لا أم تكبرت علي زوجها عندما علمت أنه يحبها ولا يستطيع العيش بدونها.
 

 

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو
قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها لم تقوم بعمل أي شيء سوي أنها تعاملت بطبيعتها مع الفنان محمود مرسي الذي كان رافض الزواج وبعد ما تعامل معها في موقف معين قال لها "غريبة جداً أول مرة أشوف بنت مصرية بتقول الحقيقة".
 

تعليق ياسمين عز على تصريحات سميحة أيوب عن الزواج |فيديو
قالت الفنانة سميحة أيوب، إن لكل مقام مقال بمعني أن لابد من السيدة ان تختار الوقت المناسب لكي تعرض مشكلة تواجهها علي زوجها، موضحة "لازم الست تختار الوقت الصح اللي تتكلم فيه مع جوزها .. مش يجي تعبان من برا وتتكلم معاه في مشاكل وتعمله نكد .. ومفيش كرامة في الجواز"، وعلقت الإعلامية ياسمين عز علي تصريحاتها “الله عليكي يا سيدة المسرح”.
 

سميحة أيوب: أي رجل زوجته تبيت خارج المنزل متهاون
قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها تتذكر أنها قالت في موقف معين أن السيدة إسمها "حرمه" وان الست هي ست في بيتها، مشيرة إلى أن هناك بعض السيدات تنادي بأن السيدة لا تقوم بخدمة زوجها ومنزلها أو تأخذ مقابل مادي من أجل ذلك.
 

سميحة أيوب: أكثر شيء جعلني أشعر بالوجع وفاة ابني
قالت الفنانة سميحة أيوب، إن الإنسان أثناء مسيرته العملية والشخصية لابد له من أن يشعر بالوجع من أشياء كثيرة جدا مثل رحيل بعض الأشخاص القريبين منه أو يخيب الأمل من بعضهم الآخر.
 

لرفض أسرتها دخولها الفن.. لأول مرة سميحة أيوب تكشف عن اسمها المستعار | فيديو
قالت الفنانة سميحة أيوب أن عائلتها كان ترفض وبشدة وجودها داخل الوسط الفني، وصرحوا بأنهم سوف يقومون بالتبري منها في حالة دخولها عالم الفن، ولكنها أصرت علي دخولها عالم الفن وذهبت للالتحاق بمعهد الفنون وقامت بتسمية نفسها "سميحة سامي" كأسم فني لها.
 

ياسمين عز ام بي سي مصر محمود مرسى الفنانة سميحة أيوب حياتها الشخصية برنامج “كلام الناس

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