الصحة: معظم حالات الفيروس التنفسي المخلوي لا تحتاج لعناية بالمستشفيات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن انتشار الفيروسات في تلك الأوقات؛ بسبب أن المواطنين يقومون بغلق الأبواب والشبابيك في المنازل، ولا يتم تجديد الهواء داخل الغرف، والجفاف الذي يوجد في الجو؛ يساعد الفيروسات أن تنشط أيضا.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن فصل الخريف و الشتاء؛ تنتشر الفيروسات التنفسية، وهذه الفيروسات، هي مجموعة كبيرة من الفيروسات، تصيب الجهاز التنفسي، والتي منها فيروس الإنفلونزا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه في هذا الوقت من كل عام، ترتفع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، ولكن يختلف نوع الفيروس المنتشر كل عام، موضحا أن الفيروس المنتشر هذا العام؛ هو الفيروس المخلوي التنفسي.

ولفت إلى أن هذا الفيروس، يصيب الأطفال من سن يوم، وحتى عامين في الأغلب، ولكن أكثر من ذلك؛ مؤكدا أنه الأطفال بأعراض خفيفة جدا، موضحا أنه لا بد من رفع مناعة الأطفال؛ عن طريق الأكل الصحي، وشرب السوائل بكثرة.

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