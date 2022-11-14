جاهزة للتسليم الفورى| بدء حجز وحدات سكن مصر

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022.



موعد حجز وحدات سكن مصر



وسيتم إتاحة الحجز للمواطنين الحاجزين سكن مصر يوم الاثنين 14 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز للمتقدمين على وحدات سكنية بمشروع دار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بينما سيتم فتح باب الحجز لوحدات جنة يوم الأربعاء 16 نوفمبر ،كما سيتم الحجز فى الوحدات الثلاثة يوم الخميس 17 نوفمبر.

شقق جاهزة للتسليم الفورى





شقق جاهزة للتسليم …وتم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي الخميس الماضى 10 نوفمبر، وحتى يوم الأحد 13 نوفمبر ، للاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة فى الطرح المكمل للإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهى وحدات جاهزة للتسليم الفوري.