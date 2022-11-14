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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. ميريام فارس تشارك صورًا من أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة مريام فارس، صورًا جديدة لها في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ميريام فارس بلوك رياضي، بتي شيرت يحمل اسمها من الخلف، وخطفت الأنظار بجمالها وتسريحة الكيرلي المميزة.

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مريام فارس تتألق من حفلها الأخير بالعراق .. صور

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إطلاله جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل بصورة جديدة

وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في اربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.

شاركت ميريام الجمهور بأدائها على المسرح ودعت بعض الحاضرين للصعود على خشبة المسرح للرقص معها ،وأنهت ملكة المسرح حفلتها وسط الزغاريد واعدة الجمهور الكردي والعراقي بلقاء قريب .

إطلالة رياضية ميريام فارس موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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