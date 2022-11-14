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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا عن أثر التغير المناخي في الموارد المائية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، اليوم، بعنوان "أثر التغير في الموارد المائية على الفئات المجتمعية وخاصة النساء"، وذلك بالتزامن مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop 27، في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري. 

ويناقش الصالون، بجانب تأثيرات التغيرات المناخية على المرأة، قضايا ندرة المياه والجفاف وكيفية تحسين أنظمة الإنذار المبكرة، كما يتناول مناقشة تأثيرات المناخ على المياه والإدارة المستدامة لموارد المياه، ومدى إمكانية تحويل التحدي المناخي إلى فرصة والاستفادة من التحول البيئي العادل، والخطوات المقترحة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، وما هي الحلول الملموسة للحد من ندرة المياه وتحسين الأمن المائي بطريقة مستدامة في المناطق الجغرافية المكشوفة.

ويشارك في الصالون الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة وخبير المياه الدولي، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى  العاملة، والدكتور أحمد جمال سيد، مدير إدارة شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود عبد الرحمن سعد مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويدير الصالون النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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