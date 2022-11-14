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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد بإجمالي مساحة 1510 متر مربع بالبحيرة

حملات إزاله بالبحيرة
حملات إزاله بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز رشيد و الدلنجات و كفر الدوار عن إزالة 13 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1510 م٢ عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 950 م٢ برشيد و 3 حالات تعدي بمساحة 310 م٢ بالدلنجات بالإضافة إلى 3 حالات تعدي بمساحة 250 م٢ بكفر الدوار.

حملات إزاله بالبحيرة 
حملات إزاله بالبحيرة 

 

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الانتهاء من تنفيذ حملة القوارض على مساحة 273 ألف فدان زراعي بالبحيرة

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مصرع مسن غرقا في ترعة بالبحيرة

 ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً  وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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