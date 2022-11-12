إزالة 55 حالة تعدي بإجمالي مساحة 6052 متر مربع بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 55 حالة تعدي بنطاق 12 مركز بالبحيرة بإجمالى مساحة بلغت 6052 م٢ عبارة عن إزالة - 11 حالة تعدي بمساحة 1590 م٢ برشيد.

- 13 حالة تعدي بمساحة 1310 م٢ بكفر الدوار.

- 5 حالات تعدي بمساحة 825 م٢ بدمنهور.

- 4 حالات تعدي بمساحة 480 م٢ بحوش عيسى.

- 4 حالات تعدي بمساحة 400 م٢ بإدكو.

- 4 حالات تعدي بمساحة 390 م٢ بالدلنجات.

- حالتي تعدي بمساحة 344 م٢ بشبراخيت.

- 4 حالات تعدي بمساحة 250 م٢ بأبو المطامير.

- 3 حالات تعدي بمساحة 200 م٢ بالمحمودية.

- 3 حالات تعدي بمساحة 123 بكوم حماده.

- حالة تعدي بمساحة 90 م٢ بإتياي البارود.

- حالة تعدي بمساحة 50 م٢ بالرحمانية .

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

حملات إزاله التعديات بالبحيرة

حملات إزاله التعديات بالبحيرة

حملات إزاله التعديات بالبحيرة