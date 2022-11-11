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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة

أعمال تطهير الترع
أعمال تطهير الترع والمصارف و الصفايات بالبحيرة

قامت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي .

تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة
تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة
تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة

 وكذلك أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها.

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الكشف على 1731 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة

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بتكلفة 24 مليون جنيه.. البدء في رصف 7 طرق بمراكز البحيرة

ذلك ضمن جهود المحافظة وحالة التأهب والإستعداد المستمر لإستقبال موسم الشتاء والأمطار،ورفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة إستعداد وجاهزية تلك الجهات للتعامل مع الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء ومراجعة تسليك صفايات الأمطار وبيارات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.

البحيرة تطهير الترع والمصارف المجاري المائية الوحدات المحلية اعمال تطهير الترع والمصارف ادارة اعمال الصيانة

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