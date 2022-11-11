قامت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي .

تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة

تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة

تطهير صفايات الأمطار وصرف المياه بالشوارع والطرق بالبحيرة

وكذلك أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها.

ذلك ضمن جهود المحافظة وحالة التأهب والإستعداد المستمر لإستقبال موسم الشتاء والأمطار،ورفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة إستعداد وجاهزية تلك الجهات للتعامل مع الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء ومراجعة تسليك صفايات الأمطار وبيارات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.