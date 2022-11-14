بسبب تراكم الديون والقروض.. القصة الكاملة لتخلص زوجان من حياتهما في المنوفية

تعيش قرية دكما بمركز شبين الكوم التابعة لـ محافظة المنوفية، حالة من الصدمة والحزن عقب الإعلان عن تخلص زوجين من حياتهما بالحبة القاتلة “حبة حفظ القمح” بسبب تراكم الديون عليهما.

زوجان ينهيان حياتهما بالحبة القاتلة

وأكد عدد من أهالي القرية، أنهم فوجئوا بمصرع زوج بالمعاش وزوجته إثر تناولهما الحبة القاتلة بسبب تراكم الديون عليهما، مؤكدين أنهما يتمتعان بالسمعة الطيبة، ولديهما 6 من الأطفال والزوج بالمعاش، والواقعة صدمة لجميع أبناء القرية.

وتم نقل الزوجين إلى مستشفى شبين الكوم قسم السموم إلا أنهما توفيا نتيجة تناولهما الحبة القاتلة حيث اصيبا بحالة تسمم حادة توفيا على أثرها.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة وحالة الزوجان

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث شبين الكوم بوصول عامل بالمعاش وزوجته إلى مستشفى شبين الكوم مصابين بحالة تسمم اثر تناولهم الحبة القاتلة.

بالانتقال تبين قيام كلا من " ا. ح " 65 سنة بالمعاش وزوجته " ص.ح " 59 سنة ربة منزل بتناولهما حبة حفظ القمح قرص الغلة ووصلا إلى مستشفى شبين الكوم.

الديون والقروض السبب

وبسؤال أبنائهم أكدوا أن والدهم تراكمت عليه الديون حيث اقترض أموالاً كثيرة من البنوك وكذلك جمعيات وعجز عن رد الأموال بسبب ظروفهم المادية السيئة، ما أدى إلى قيامهما بالتخلص من حياتهما.

وما زال الحزن يخيم علي قرية دكما في انتظار وصول جثامني الزوج وزوجته لتشيعهمها إلى مثواهما الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.