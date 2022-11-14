صحة المنوفية تفتتح معرضا للسلع المعمرة بديوان المديرية

افتتح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية, معرض السلع المعمرة بديوان مديرية الشؤون الصحية لجميع العاملين بصحة المنوفية برعاية نقابة العاملين بالشؤون الصحية وشركة جي تك وبنك مصر وذلك للتخفيف من أعباء الحياة عن كاهل العاملين بالصحة.

شارك في الافتتاح الدكتور عبد الباري العجيري مدير إدارة العلاج ، وصبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية ، أحمد الضبع مدير مركز المعلومات، محمد عرفة مدير الشؤون الإدارية ، محمد زيدان مدير إدارة الشئون المالية.

تفقدوا خلالها الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة الموجودة بالمعرض ونظام التقسيط وتسهيلات السداد المتاحة للعاملين.