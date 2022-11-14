توزيع 6 أطنان أرز بأسعار مخفضة علي مواطني أشمون بالمنوفية

شهد منفذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز اشمون في محافظة المنوفية، توزيع 6 أطنان من كميات الأرز الأبيض المعبأ علي المواطنين بأشمون بأسعار مخفضة حيث يباع سعر الكيلو 12جنيها ،بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون ، وبحضور النقيب السيد أبو حسانين رئيس شرطة المرافق بأشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع وبأسعار مخفضة.

وقال خالد النمر رئيس مدينة اشمون، إن إقامة هذه المعارض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين .

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .