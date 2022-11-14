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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الباركود صداع في رأس المعتمرين.. يحقق 5 أهداف وهذه قصته كاملة

الباركود للسفر لأداء
الباركود للسفر لأداء العمرة

تزداد أعداد المعتمرين المصريين كل عام عن الذي يسبقه، وتم وضع العديد من الإجراءات الخاصة بـ موسم العمرة هذا العام من قبل وزارة السياحة، بهدف تقديم خدمة متميزة للمعتمرين، وخروج موسم العمرة بالشكل الذي يليق بمصر.

توفير الباركود للسفر لأداء العمرة

وبالفعل ازدادت إجراءات العمرة هذا العام عن العام الماضي، وذلك في إطار اهتمام اتحاد الغرف السياحية في مصر بالحفاظ على حياة المعتمرين، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك العمرة.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، توفير البوابة المصرية للعمرة "باركود" لتسهيل إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأكدت الغرفة، أن الحصول على "باركود" البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم (72) لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة، وأوضحت أن  الحصول على «الباركود» من البوابة المصرية للعمرة شرط أساسي لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات.

وتابعت غرفة السياحة، أن أي مسافر للعمرة خارج البوابة المصرية للعمرة يعتبر إجراءات سفره غير قانونية، ويتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات التى نص عليها قانون البوابة.

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هل يحرم الباركود من أداء العمرة؟

وأدى ما يسمى "الباركود" إلى تعطيل سفر الكثير من المعتمرين وحرمانهم من اكتمال رحلتهم لزيارة بيت الله الحرام، على رغم من إنهاء جميع الإجراءات، حيث أدى عدم الحصول عليه إلى حرمان حوالي 100 معتمر من السفر إلى الأراضي المقدسة.

وفي هذا الإطار، يقول علي كامل منصور عضو اتحاد الغرف السياحية، إن نظام الباركود للمعتمرين جاء لتسهيل إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وحتى لا يتعدى أي شخص على معاد شخص آخر في ذهابه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن  الباركود يعتبر كود لكل معتمر خاص به، يظل محتفظا به حتى يعود من العمرة، كما أنه يساعد على تسهيل إجراءات الدخول والخروج من المطارات، ويساعد في إشراف ومتابعة البوابة المصرية لرحلة العمرة الخاصة بالمعتمر طوال مدة الرحلة.

وأشار منصور، إلى أن الباركود يوفر أيضا سهولة الحصول على البيانات من قِبل الشركات المنظمة والجهات المتابعة لرحلة العمرة الخاصة بالمعتمر.

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خطوات هامة تسبق صدور الباركود 

ومن ناحية أخرى، أشارت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي تسبق صدور الكود التعريفي "الباركود"، حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران والسكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة للمعتمرين، وأيضاً الحصول علي تأشيرة العمرة، ومن ثم تسجيل جميع البيانات على البوابة المصرية للعمرة، ومن ثم تقوم البوابة المصرية للعمرة بمراجعة تلك البيانات وتتأكد من صحتها ومدي تطابقها، ومن بعدها تقوم بالتعاقد مع المعتمر، ومن ثم يتم إصدار الكود التعريفي "الباركود" للمعتمر.

ووفق لجنة السياحة الدينية، فإن قرار الحصول على الكود التعريفي "الباركود"، يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة، وإتمام حجز كافة الخدمات، كما يتم مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ بدأ رحلته حتي رجوعه، ذلك من قبل الجهات المسئولة ولجان وزارة السياحة بالمطارات.

وتقوم البوابة المصرية للعمرة بربط الكود التعريفي «الباركود» الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، وإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

كما ترسل وزارة السياحة والآثار بعد صدور الكود التعريفي أسماء المعتمرين على الشركات الناقلة لإصدار تذاكر السفر لهم.

كيف تحصل على باركود السفر لأداء العمرة
كيف تحصل على باركود السفر لأداء العمرة

ونرصد لكم 5 معلومات عن الباركود وفقا لبوابة العمرة على النحو التالي: 

1- التأكيد على صحة التأشيرة الصادرة للعمرة.

2- يسهل الباركود إجراءات الدخول والخروج من المطارات.

3- إشراف ومتابعة البوابة المصرية لرحلة العمرة الخاصة بالمعتمر طوال مدة الرحلة.

4- سلامة إجراءات السفر الخاصة بالمعتمر طبقا لقانون بوابة العمرة.

5- سهولة الحصول على البيانات من قِبل الشركات المنظمة والجهات المتابعة لرحلة العمرة الخاصة بالمعتمر.

الدولة تسعة للحفاظ على صحة المعتمرين
الدولة تسعة للحفاظ على صحة المعتمرين
العمرة الباركود البوابة المصرية للعمرة مناسك العمرة إتحاد الغرف السياحية السعودية وزارة السياحة

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