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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال: بوسي شلبي تعلق على إطلالة يسرا في مهرجان القاهرة.. ومحمود كهربا يؤدي مناسك العمرة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

محمد رمضان يشارك جمهوره بـ صورة له من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

 

شارك  الفنان محمد رمضان ، جمهوره بصورة له من كواليس تصوير مسلسل العمدة، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 

 

محمود كهربا يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

 

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، صورة انثاء تأدية مناسك العمرة ، وذلك عبر حسابة بموقع انستجرام . 

 

الشياكة عنوان.. بوسي شلبي تعلق على إطلالة يسرا في مهرجان القاهرة

 

علقت الإعلامية بسوى شلبي، على إطلالة الفنانة يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي ونشرت صورة لها عبر خاصية إستوري بموقع إنستجرام . 

 

سمية الخشاب لـ جمهورها: عامل الناس زي ما بتعاملك من غير ما تحكم عليهم

 

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر". 

مصر الأهلى كهربا محمد رمضان مهرجان القاهرة السينمائي بوسي شلبي الفنانة يسرا محمود كهربا

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