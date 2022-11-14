عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشياكة عنوان.. بوسي شلبي تعلق على إطلالة يسرا في مهرجان القاهرة

صدى البلد

علقت الإعلامية بسوى شلبي، على إطلالة الفنانة يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي ونشرت صورة لها عبر خاصية إستوري بموقع إنستجرام . 

 

وكتب بوسي شلبي على الصورة “ الشياكة عنوان ”. 

 

مهرجان القاهرة

ونشر المنتج محمد حفظى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجه من خلاله رسالة إلى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال "حفظى"، “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح  فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة،  عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

محمد حفظي مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي وزيرة الثقافة بوسي شلبي الفنانة يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يكشف نوايا بايدن بشأن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني

ثنائيات القاهرة السينمائي.. شيري عادل وطارق صبري الأبرز

الطقس اليوم في القاهرة.. ونشاط للرياح في هذه الأيام

التحريات تكشف تفاصيل إنهاء حياة شخص من أعلى أسوار القلعة بالقاهرة

إسكان المتوسط .. شقق جاهزة للتسليم الفورى.. أعرف مواعيد الحجز

سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في السعودية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ألم العظام وترم الساق معا مؤشر للإصابة بمرض كارثي أحذر تجاهلهما

مكون واحد خارق من مطبخك يقلل مخاطر الإصابة بالكوليسترول و السكتة الدماغية

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ