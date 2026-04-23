محمد فريد: حريصون على دعم الاستثمارات الجادة وتوفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات مجموعة AJE Group العالمية بحضور السفير ميغيل أنخيل فيلا، سفير بيرو في مصر، وذلك لبحث فرص التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة عبر تدشين منطقة استثمارية جديدة.

وضم وفد الشركة كل من خوان مالبارتيدا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، خوسيه روس، المدير الإقليمي لمصر، خواكين دي لا كوادرا، مدير الضرائب العالمي، محمود حسنين، المدير الإداري والموارد البشرية و عمر ديوان، مدير سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والمشروبات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكوّن المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن دعم التوجهات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية

وأضاف أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يُعد أحد المحاور الرئيسية لدعم بيئة الأعمال، بما يوفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة تُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

واستعرضت قيادات الشركة تطور نشاط مجموعة AJE Group، التي تأسست عام 1988، وتعمل في أكثر من 20 دولة، وتمتلك محفظة تضم نحو 10 علامات تجارية عالمية في قطاع المشروبات، مشيرين إلى بدء تواجدها في السوق المصري، بينما يقدر حجم الاستثمارات الحالية للشركة في مصر يُقدّر بنحو 60 مليون دولار.

كما أشاروا إلى أن استراتيجية التوسع المستقبلية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030، وترتكز الخطة التوسعية على أربعة محاور رئيسية تشمل منتجات الترطيب، والمياه، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، من خلال عدد من العلامات التجارية، من بينها Big Cola وVolt وCielo.

وتتضمن خطة الشركة مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه على مساحة تُقدر بحوالي 50 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 20 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، أعرب الوفد عن ترحيبه بإنشاء منطقة استثمارية متكاملة، إلى جانب البحث عن موقع مناسب لإقامة مشروعاتها المستقبلية، على أن يتوافر به مصدر طبيعي للمياه (آبار)، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج المياه والمشروبات.

و رحّب الوزير بخطط الشركة التوسعية، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمستثمرين، والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون في تيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء منطقة استثمارية، فضلًا عن المساعدة في تحديد المواقع المناسبة التي تتوافر بها المقومات اللازمة للمشروع، بما في ذلك مصادر المياه الطبيعية.

كما شدد على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري.

تأتي هذه اللقاءات في ضوء استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات المختلفة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.

