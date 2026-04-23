آخر تحديث .. الريال السعودي يسجل 14 جنيهًا في البنوك اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارا في اخر تعاملات له اليوم الخميس 23-4-2026 داخل البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم
بلغ متوسط سعر الريال السعودي في آخر تحديث له اليوم 14 جنيهًا .
سعر الريال السعودي في البنك المركزي
بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.01 جنيها للشراء و 14.04 جنيها للبيع.
أقل سعر
وسجل أقل سعر ريال سعودي 13.56 جنيهًا للشراء و 14.05 جنيهًا للبيع في المصرف المتحد.
وصل ثاني أقل سعر ريال سعودي 13.66 جنيهًا للشراء و 14.04 جنيهًا للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و أبوظبي التجاري.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.81 جنيهًا للشراء و 14.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.
وسجل سعر الريال السعودي نحو 13.85 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية".
الريال السعودي في أغلب البنوك
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.91 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول.
وبلغ سعر الريال السعودي في اغلب البنوك 13.988 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكولل، الاسكندرية، قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي cib، التعمير والاسكان".
اعلي سعر
وصل أعلي سعر ريال سعودي أمام الجنيه 14.03 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك "مصرف أبوظي الاسلامي، HSBC، الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي".
وسجل ثاني اعلي سعر ريال سعودي 14 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي".