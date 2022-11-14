سمية الخشاب لـ جمهورها: عامل الناس زي ما بتعاملك من غير ما تحكم عليهم

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت سمية الخشاب: “عامل الناس زي ما بتعاملك وخلاص من غير ما تحكم علي اي حاجه فيهم، احكم علي تصرفاتك معاهم وبس، مش علي الشكل او علي اي علاقه تانيه غير علاقتكم ببعض وبس!!!! عايزين نتطور شويه”.



وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.



المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج ابرام نشأت.