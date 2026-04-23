أحبك لا تكفي.. شريهان توجه رسالة مؤثرة لابنتها في عيد ميلاده

وجهت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة لابنتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، احتفالًا بذكرى ميلادها، في لفتة إنسانية مليئة بالحب والمشاعر الصادقة.

وعبرت شريهان في منشورها عن امتنانها الكبير لوجود ابنتها في حياتها، مؤكدة أنها تمثل لها مصدر إلهام دائم لتكون أفضل في كل يوم، منذ لحظة ميلادها في 22 أبريل.

وكتبت الفنانة كلمات مؤثرة، قالت فيها إن حبها لابنتها يفوق كل التعبيرات، ووصفتها بأنها “نعمة” و”هدية” من الله، تمنحها القوة والرضا، مضيفة أنها تفخر بها أمام نفسها قبل الجميع، وتشكر الله عليها في كل لحظة.

كما دعت شريهان لابنتها بالحفظ والسعادة، مؤكدة أن الأسرة بأكملها، هي ووالدها وشقيقتها، يشعرون بالفخر الكبير بها

وكانت قد ظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.