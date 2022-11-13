عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

70 ألف سافروا خلال شهرين..

غرفة السياحة تفجر مفاجأة عن سعر العمرة

العمرة
العمرة

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك قانونًا بشأن ضوابط إجراء العمرة، لافتًا إلى أن هناك بعض السماسرة يقومون بعمليات نصب على المواطنين بخصوص سفر هم لإجراء العمرة.

 

txt

تحذير شديد اللهجة.. ابتعد عن هذه الفئة عندما تسافر لـ العمرة

وأضاف عاطف عجلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا في تيسير سفر المواطنين لتأدية العمرة، مطالبًا المصريين بالتعامل بشكل رسمي مع شركات السياحة المعتمدة.

 

 باركود العمرة يصدّر من خلال البوابة المصرية

 

وتابع عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن باركود العمرة يصدّر من خلال البوابة المصرية للعمرة وتكون مدته أسبوعًا، لافتًا إلى أن شركات السياحة المصرية تقدم للمواطنين العمرة بأسعار بسيطة وفي مناطق إقامة أفضل؛ حيث تصل أسعار العمرة إلى حوالي 23 ألف جنيه.

وأوضح عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن سفر المواطن تحت عين الدولة يُسهّل له الحصول على حقوقه؛ حتى إذا حدثت أي مشكلة من قبل شركة السياحة ستستطيع الدولة حلها، مضيفًا: «السنة الماضية طلع حوالي 70 ألف معتمر؛ والعدد ده سافر خلال شهرين هذا العام».

 

عاطف عجلان شركات السياحة إجراء العمرة العمرة شركات السياحة المعتمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

تركيا.. تداول صورة للسيدة المتورطة في تنفيذ انفجار إسطنبول

إعلامية: شيرين عبدالوهاب تقيم حفل زفاف بعد العودة لحسام حبيب الثلاثاء المقبل

وأنت السبب يابا.. فشل في برج القاهرة فقفز من أعلى القلعة|فيديو

مفيش فرح .. منظم أفراح يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف لشيرين وحسام حبيب.. شاهد

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

موضوعات متعلقة

قابلته في العمرة.. شوبير يكشف حقيقة تهرب ياسر إبراهيم من الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد معرض مبادرة السعودية الخضراء Saudi Green Initiative

تعرف على حقيقة عودة محمود علاء لصفوف نادي الزمالك خلال يناير

إيران تحيل شخصا للإعدام بتهمة مشاركته في الاحتجاجات بالعاصمة طهران

مصطفى بكري في مقال "الأسبوع": كلمة أبو العينين في مؤتمر "صناع القرار" بواشنطن كذّبت الادعاءات التي تستهدف الوطن واستقراره

دار الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة في علاج الإدمان مطلوب شرعا

عدوان إسرائيلي على ريف حمص والجيش السوري يعلن حصيلة الخسائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تستعرض جمالها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

دومينيك حوراني وسلمى أبوضيف.. فنانات خالفن الدريس كود في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بالذهبي اللامع.. وفاء عامر بإطلالة لافتة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالأوف شولدر.. ليلى علوي تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

لا استطيع حمل زجاجة المياه.. اليوتيوبر إيمان صبحي تعلن إصابتها بمرض مزمن

ليلة مرعبة.. تفاصيل أصعب لحظات حادث أتوبيس الدقهلية |فيديوجراف

أم وأولادها وعروس الجنة.. قصص مأساوية من واقعة أتوبيس الدقهلية

أخر تطورات قضية حادث أتوبيس الدقهلية وأقوال السائق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ