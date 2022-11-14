بعائد 17.5%.. بنك ناصر يكشف طريقة إصدار شهادة رد الجميل لكبار السن

كشف محمد العشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، تفاصيل رفع عائد شهادة رد الجميل لكبار السن لـ17.5% سنويا.

وقال محمد العشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يعد رد الجميل، وأقل ما يقدم لاهلينا، مضيفا أن كل الإجراءات بسيطة ومبسطة.

بطاقة تحقيق الشخصية

وأضاف محمد العشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن عملنا شهادة ثلاث سنوات وشهادة لمدة سنة، لافتا إلى أن إجراءات الحصول عليها من خلال بطاقة تحقيق الشخصية.

