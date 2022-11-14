عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعائد 17.5%.. بنك ناصر يكشف طريقة إصدار شهادة رد الجميل لكبار السن

بنك ناصر
بنك ناصر

كشف محمد العشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، تفاصيل رفع عائد شهادة رد الجميل لكبار السن لـ17.5% سنويا.

 

txt

الأعلى بالسوق المصرفي.. بنك ناصر الاجتماعي يرفع عائد شهادة رد الجميل لـ17.5%

وقال محمد العشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يعد رد الجميل، وأقل ما يقدم لاهلينا، مضيفا أن كل الإجراءات بسيطة ومبسطة.

 

بطاقة تحقيق الشخصية

وأضاف محمد العشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن عملنا شهادة ثلاث سنوات وشهادة لمدة سنة، لافتا إلى أن إجراءات الحصول عليها من خلال بطاقة تحقيق الشخصية.
 

بنك ناصر عائد شهادات اخبار التوك شو سيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

وجدت بيد أشرف طلفاح.. عقوبة تعاطي حبة الشيطان في القانون

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

صرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة | بنك ناصر يواصل ضخ أموالها للمواطنين

ترشيحاتنا

عضو القومي للمرأة: فرصة لدمج السيدة الريفية في مشاريع التمويل المناخي

تسبب السرطان.. لجنة سلامة الغذاء تحذر من حلويات مجهولة المصدر

يظل في الجو لساعات طويلة.. احذر أسباب انتقال الفيروس المخلوي

قرار جديد من كولر للاعبي الأهلي .. تفاصيل

شاهد.. الجيش الأوكراني يدمر أهدافا للقوات الروسية

تخفيضات تصل إلى 20%.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة لـ الأهالي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. بوسي شلبي تثير الجدل للمرة الثانية | شاهد

الإطلالة الأكثر جاذبية.. صور جديدة لهبة السيسي بمهرجان القاهرة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

من الرضع حتى الكبار.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوي

فيديو

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

بعضهن تحدى الدريس كود.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي الـ44

مأساة جديدة.. عريس حلوان ودع أسرته وأصدقاءه في ليلة زفافه |فيديوجراف

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ