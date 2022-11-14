حسين فهمي: القاهرة السينمائي من أهم 14 مهرجانا في العالم.. فيديو

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنهم حرصوا على تقديم قيمة تليق بالسينما المصرية من خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف حسين فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السينما المصرية مهمة وكان لابد أن يكون لها هذه المكانة.. السينما المصرية رائدة على مستوى العالم".

وأشار حسين فهمي إلى المهرجان يعتبر من أهم 14 مهرجان على مستوى العالم، ولابد أن من يمثل السينما المصرية يكون على قدر القيمة.

وأوضح حسين فهمي: "كل الحضور لمهرجان القاهرة السينمائي التزموا بالقواعد الموضوعة.. المهرجان من أكبر المهرجانات العالمية لأهميته".

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: “التكنولوجيا أصبحت فارفة في صناعة السينما التي أصبحت مختلفة بشكل كامل عن الماضي لأن التكنولوجيا أصبحت هي الحاضر والمستقبل.. مشاركة 100 فيلم في المهرجان من أكثر من 50 دولة، ولدينا لجنة على أعلى مستوى، وورش ومحاضرات في المهرجان”.

تكريم الراحلين

وأكمل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: "المخرج الكبير بيلا تار شارك في المهرجان، وكان من المهم تكريم اسم الفنان سمير صبري في المهرجان نظرا لمسيرته، فضلا عن تكريم العديد من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا مثل مها أبو عوف وهشام سليم".

ولفت إلى "أفلام السينما المصرية لها تاريخ كبير"، مضيفا: "لابد من الحفاظ على تراثنا من الأفلام القديمة"، مضيفا: “لبلبة فنانة مجتهدة وقدمت أفلام كثيرة.. المهرجان ليس له علاقة بالسياسة، وأوصل رسالة أنه يبحث عن الجمال وقيم الحق بعيدا عن الصراعات السياسية والحروب”.



واختتم حسين فهمي، أنه يتم استخدام سيارات كهريائية في مهرجان القاهرة السينمائي تماشيا مع سياسة المناخ.