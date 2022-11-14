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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن مهرجان القاهرة السينمائي: "مش لازم يكون اللبس عريان"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار ترأس الفنان حسين فهمي لمهرجان القاهرة جاء  متأخرا.

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أول تعليق من حسين فهمى على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد": "الفنان حسين فهمي لما ترأس المهرجان وضع ضوابط، والمهرجان نجح والجميع التزام بالضوابط"، لافتا: "الفنان حسين فهمي شدد على  ملابس الحضور للمهرجان لتقديم صورة جميلة لمصر".

 

وأشار: "المهرجان كان في أجمل صورة، وقدمنا صورة مثالية للدولة المصرية"،  موضحا: "مبروك للفنان حسين فهمي للنجاح".

 

وأكد: "المهرجان نجح والجميع التزم بالضوابط"، مضيفا: "الجميع محترم ونريد مهرجان يليق بمصر ونقدم الصورة الجميلة لمصر ومش لازم يكون اللبس عريان خالص، ألبس لبس جميل وشيك".

أحمد موسى مهرجان القاهرة السينمائي الإعلامي أحمد موسى حسين فهمي القاهرة

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