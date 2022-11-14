أحمد موسى عن مهرجان القاهرة السينمائي: "مش لازم يكون اللبس عريان"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار ترأس الفنان حسين فهمي لمهرجان القاهرة جاء متأخرا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "الفنان حسين فهمي لما ترأس المهرجان وضع ضوابط، والمهرجان نجح والجميع التزام بالضوابط"، لافتا: "الفنان حسين فهمي شدد على ملابس الحضور للمهرجان لتقديم صورة جميلة لمصر".

وأشار: "المهرجان كان في أجمل صورة، وقدمنا صورة مثالية للدولة المصرية"، موضحا: "مبروك للفنان حسين فهمي للنجاح".

وأكد: "المهرجان نجح والجميع التزم بالضوابط"، مضيفا: "الجميع محترم ونريد مهرجان يليق بمصر ونقدم الصورة الجميلة لمصر ومش لازم يكون اللبس عريان خالص، ألبس لبس جميل وشيك".