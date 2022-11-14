تامر أمين: يجب توقيع عقوبات رادعة ضد أصحاب الاستعراض بالسيارات على الدائري

أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك تهور من قبل البعض في القيادة، مشيرا إلى أنه في محافظة الدقهلية، مجموعة من الشباب، قاموا بعمل استعراض أو سباق، ما أدى إلى وجود حادث، تسبب في مصرع شابين، وإصابة 4.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”: رأيت شباب على الطريق الدائري، يقومون بأفعال متهورة، وتتسبب بأفعال خطيرة.

القبض على هؤلاء الشباب

وتابع مقدم برنامج “آخر النهار”: هناك كاميرات موجودة في كل شوارع مصر، وعلى الطرق السريعة والطرق العادية، فأتمنى من الإدارة العامة للمرور، عند رصد مثل تلك الأفعال، سرعة القبض على هؤلاء الشباب، وتطبيق عقوبات على الأفعال المتهورة.