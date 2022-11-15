سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

وصل أقل سعر جرام ذهب في محلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛ نحو 839 جنيها للشراء و 841 جنيها للبيع وذلك من عيار 14

بحسب تقرير صادر عن إيجيبت جولد برايس توداي، فقد ثبت سعر الذهب مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء دون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

تراجع الأسعار

وتراجع سعر المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في المتوسط وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة

عيار 21

وصل سعر عيار 21 نحو 1258 جنيها للشراء و 1262 جنيها للبيع

عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 1078 جنيها للشراء و 1082 جنيها للبيع .

عيار 24

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 1438 جنيها للشراء و 1442 جنيها للبيع، .



كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب 1.437 مليون جنيه للشراء و 1.442 جنيه للبيع

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.9 ألف جنيه للبيع

الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب 10.064 ألف جنبيه للشراء و 10.1 ألف جنيه للبيع





تسعيرة الذهب واهتمام المستهلكين



تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، حيث يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

مصنعية الذهب



تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.



معيار تحديد سعر الذهب

بحسب تقارير اقتصادية فإنه يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وقالت التقرير إن الذهب يعد الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

نقص سبائك الذهب

وتعاني البنوك الروسية في الوقت الحالي من نقص سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.

علاقة عكسية



و بحسب محللون فإن العلاقة بين الذهب و الدولار عكسية، حيث في حالة تراجع سعر الذهب فإن الدولار ينخفض و العكس صحيح، ولكن في ظل اضطراب الطلب على الذهب، وتحول الدولار لسلعة بدء المستهلك يتجه نحو الدولار علي الرغم أنه عملة وليس سلعة.

وذكر المحللون إنه من الصعوبة بمكان التنبوء بمؤشرات الذهب لإنه مضطرب بعض الشيء، والطلب عليه غير متوازن، ومن ثم فالتنبؤ بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، يعتبر مسألة صعبة في توقيت غير مستقر دوليا .