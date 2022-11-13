سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

سجل متوسط سعر أعيرة الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-11-2022؛ ليصل إلي 1092 جنيه للشراء و 1084 جنيه للبيع وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 18 .

واستقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد وبدون أي تغيير، بعد أن زاد أمس بمقدار 46 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

عيار 14

سجل سعر أقل أعيرة الذهب، ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-11-2022؛ ليصل إلي 843 جنيه للبيع و 850 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية المختلفة.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 أشهر أعيرة الذهب نحو 1275 جنيه للشراء و 1265 جنيه للبيع .

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 44,962 ألف جنيه للبيع و 45.317 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.45 مليون جنيه للبيع و 1.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 10.12 ألف جنيه للبيع و 10.2 ألف جنيه للشراء.

عيار 24

وبلغ سعرـ عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية حوالي 1457 جنيه للشراء و 1446 جنيه

تسعيرة الذهب

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم.



الذهب لماذا؟



يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

كيف يتم تحديد سعر الذهب



يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

ويعتبر لمستهلكون الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

مصنعية الذهب

تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

أسواق الذهب عالميا



ومع انتهاء الأسبوع الماضي، صعد سعر الذهب بالبورصات العالمية بنمو ا 5.3%، مسجلا 89 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 1771 دولارًا مع تعاملات الأسبوع الماضي .

ودفعت زيادة الذهب بنتائج بيانات اقتصادية أظهرت تراجع معدلات التضخم الأمريكية، ما يرفع احتمالات تخفيف الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، وبالتالي يقل الضغط على تحركات الذهب، إذ يعد ذلك أكبر مكسب أسبوعي للذهب منذ 30 شهرًا، وهو أكبر ارتفاع له منذ قفز بنسبة 6.5٪ خلال الأسبوع المنتهي 3 أبريل 2020.



ارتفاع مبرر

وبرر سعيد إمبابي، خبير الذهب والمجوهرات، ارتفاع سعر الذهب إلي نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي والذي يتبني سياسة التوافق بين السياسيات المالية والنقدية الأمريكية في الفترة المقبلة للسيطرة علي معدلات التضخم.

وذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 62٪ خلال الأشهر الستة التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي ، بمتوسط ​​عائد 2٪ ، وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي باستخدام بيانات تعود إلى عام 1970، بجانب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 13٪ في الأشهر الستة بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب واحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ خلال ولاية الرئيس باراك أوباما في عام 2010.

حافظت أسعار الذهب على مكاسب قدرها 1٪ لمدة ستة أشهر بعد اكتساح الجمهوريين خلال فترة الرئيس بيل كلينتون في عام 1994، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4٪ و 13٪ و 5٪ على التوالي خلال المرات الثلاث التي واجه فيها الكونجرس جمودًا سياسيًا.



ملاذ آمن

من جانبه أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الذهب يعد ملاذا آمنا ولا يفقد قيمته مهما تغيرت الظروف، معتبرا أن الإقبال على الذهب متوسط ليس قويا أو ضعيفا.

وذكر أن السوق المحلي يشهد ارتفاعا داخل السوق المحلي، وهو ما يتوافق مع المستوى العالمي نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة.

تحذير من المضاربة

في المقابل حذرت الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجاية بالقاهرة،من مضاربة المستهلكين في الذهب فى المضاربة لما لها من مخاطرة علي مدخراتهم، موضحة ان الاستثمار في المعدن الأصفر ملاذا آمنا للثروة ولكنه طويل الأمد

وقالت الشعبة إنه ينبغي علي المستثمر عليه الانتظار وعدم البيع بشكل سريع حتى يحقق ربح كبير.

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