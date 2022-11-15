بشير عبدالفتاح: قمة العشرين تواجه تحديات كبيرة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد دكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مجموعة العشرين شأنها شأن دول العالم تعاني من أزمات عديدة سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن هناك انقسامات في الآراء بين الدول.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن قمة العشرين تواجه تحديات كبيرة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.



وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ،نجحت مجموعة العشرين على مدار السنوات الماضية في حل العديد من المشاكل، ولكن الأزمات الأخيرة التي واجهت العالم تحتاج إلى تكاتف من دول مجموعة العشرين .

اتسمت بالود

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن القمة الأمريكية الصينية اتسمت بالود واستعداد للتقارب والحوار.