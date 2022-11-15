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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسالة ماجستير بجامعة العريش.. دراسات كيموحيوية وتكنولوجية على حليب الإبل

لجنة مناقشة رسالة
لجنة مناقشة رسالة الماجستيرعن حليب الابل



احتضنت قاعة المناقشات بكلية العلوم الزراعية البيئية، جامعة العريش،  شمال سيناء، الرسالة   المقدمة من الباحث  محمد عويض أبو سمره لنيل درجة الماجستير في العلوم الزراعية بعنوان رسالة  دراسات كيموحيوية و تكنولوجية على حليب الابل .. وقد ضمت  لجنة المناقشة و الحكم على الرسالة كل من:  الدكتور  رفيق عبدالرحمن محمد خليل  أستاذ الالبان ، كلية الزراعة بالإسماعلية ، جامعة قناة السويس.

وتم منح الباحث محمد عويض أبو سمره  درجة الماجستير في العلوم الزراعية – البان.


 أهم توصيات الرسالة:

_  إمكانية استخدام الدبس في صناعة آيس كريم حليب الابل واستبداله للسكر جزئيا بنسبة تصل إلى 60% ويعتبر عامل منكه في صناعة الآيس كريم. علاوة على ذلك، فإن دبس التمر سيضيف إلى القيم الغذائية للمنتجات النهائية ويحسن الخواص الطبيعية والريولوجية.

_  إمكانية استخدام مسحوق التمر في صناعة ايس كريم حليب الابل واستبداله للسكر جزئيا بنسبة تصل إلى 40%, حيث أدت الزيادة عن هذه النسبة الى عدم مقبولية ايس كريم حليب الابل.

_  امكانية تدعيم الايس كريم بحبوب لقاح النخيل لزيادة القيمة الغذائية للمنتج بنسب منخفضة 1% الى 3%.

- توصي الرسالة  بإمكانية استخدام حليب الابل في صناعة الايس كريم وتدعيمه ببعض الاضافات الغذائية مثل ( دبس التمر- مسحوق التمر-حبوب لقاح النخيل ) بنسب معينة، حيث كان رائجًا ونال إعجاب المحكمين . وهذا يأتي من تسخير البحث العلمي لخدمة المجتمع والاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة فيه .

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العريش رسالة ماجستير حليب الابل

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