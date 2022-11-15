اليوم.. طائرة الزمالك تواجه دلفي في دوري المرتبط

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره دلفي، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة محمد حسن حلمي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة دوري المرتبط.

ويدخل فريق "طائرة الزمالك" مباراة دلفي بدوري المرتبط، بعد الفوز على إيسترن كومباني بالجولة الأولى من البطولة بنتيجة ٣/ ٠.

يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة كان قد أجل مواجهات الجولة الثانية من البطولة، والتي تشمل مباراة الزمالك وسموحة.

ويسعى فريق "طائرة الزمالك" إلى الفوز في مواجهة الليلة ومواصلة سلسلة الانتصارات خلال الموسم الحالي، بعد التتويج ببطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.