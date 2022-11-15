فزعه وأرهب الأهالي.. كلب مسعور يعقر طفلا ويطارده في الشوارع| فيديو

تداول عدد من أهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، فيديو كلب يعقر طفلا أثناء سيره في شارع بالقرية حيث تعدي الكلب الضال علي الطفل.

وأوضح الفيديو قيام الكلب بعقر الطفل وسط حالة من الخوف ومحاولة الهرب منه وملاحقة الكلب له في شوارع القرية.

وكان أهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية قد اشتكوا من قيام كلب ضال بعقر 13 شخص من أهالي القرية بينهم أطفال.

وأكد الأهالي أنه تم نقل عدد من المصابين الي مستشفي الجامعة بشبين الكوم من أجل الحصول علي المصل وكذلك مستشفي ميت خلف.

فيما أضافوا أنه تم احتجاز 4 اطفال بمستشفي الجامعة بقسم التجميل بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بهم وهم " امل صبري ابو زيد ١٣ سنة ، محمد أحمد عمارة ٨ سنوات ، يوسف محمد ابراهيم ٨ سنوات ، روان عمر عبد الرؤوف ١٢ سنة".

وأعلنوا خروج ٥ أشخاص آخرين من مستشفي الجامعة عقب تلقيهم المصل الخاص بعقر الكلاب

وقال الدكتور إبراهيم ابو الغار وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية ، أنهم تلقوا شكوي من أهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم بقيام كلب ضال بعقر عدد من الأهالي بالقرية.

واضاف في تصريحات خاصة أنه تم ارسال لجنة فور تلقي البلاغ من الأهالي للبحث عن الكلب الضال واتخاذ الإجراءات ضده.

وأشار أبو الغار إلي أن لجنة تقصي الحقائق خرجت من أجل المعاينة علي الطبيعة والبحث عن الكلب الضال.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراء الصحي المناسب للقضاء علي الكلب الضال للحفاظ على صحة الأهالي وذويهم.