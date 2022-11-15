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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

الفيروس المخلوي الجديد
الفيروس المخلوي الجديد

اعتاد الأهالي مع دخول فصل الشتاء، على إصابة بعض الاطفال الصغار بفيروس الانفلونزا الذي يمكن السيطرة عليه ببعض الأدوية المخصصة له، إلا انه ومع دخول فصل الشتاء الحالي فوجئت أولياء الأمور بأن إصابة الأطفال شديدة ولا يتعافون بسهوله بالأدوية المخصصة.

فوجئ الأهالي بانتشار فيروس يُدعى الفيروس المخلوي التنفسي الجديد، بكثرة بين الأطفال، لا يقل خطورة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، حيث يصيب هذا الفيروس الجديد الجهاز التنفسي للصغار، فما هي الأعراض التي تدل على إصابة الأطفال بالفيروس الجديد؟.

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أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، مؤثرًا على تنفس الصغار، فما هي أعراض الإصابة به: 

  • السعال الجاف
  • ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يستعدي تدخل طبي في بعض الحالات
  • التهاب في الشعب الهوائية
  • صعوبة التنفس
  • العطس
  • ألم في الرأس
  • الشعور بالضعف
  • الصداع

كيف تنتشر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال

انتشر الفيروس المخلوي التنفسي بين الاطفال في الآونة الاخيرة بصورة كبيرة، حتى أصبح أعلى الفيروسات انتشارًا بين الفروسات الأخرى المنتشرة في الوقت حالي سواء فيروس كورونا أو الإنفلونزا، حيث ينتقل من خلال الرذاذ، أو المصافحة باليد، أو لمس الأسطح.

متى يجب زيارة الطبيب عند الإصابة بالفيروس المخلوي؟

في بعض الحالات يكون من السهل رعاية الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي، إلا أنه في بعض الحالات الأخرى تكون خطيرة وتكون من الصعب علاجها بالمنزل، مستدعية تدخل طبي وزيارة سريعة للمستشفى، فمتى يكون الأمر ضروري؟

  • يجب زيارة الطبيب سريعًا عندما يشعر الطفل بصعوبة في التنفس
  • الحمى الشديدة
  • ازرقاق الجلد خاصة الشفتين وقواعد الأظافر

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

يُصيب الفيروس المخلوي التنفسي الأطفال من سن الولادة وحتى سن العامين، ومن الممكن أن يصيب البالغين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي، وأمراض في القلب، ويمكن أيضًا أن يُصيب الأشخاص البالغين.

قد يستدعي إصابة الأطفال بالفيروس المخلوي التنفسي مكوثهم في المستشفى تحت الرعاية الطبية.

كيفية علاج الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

يجب على المصابين بالفيروس المخلوس التنفسي اتباع أدوية خفض الحرارة وتسكين الآلام ، وترطيب الهواء بمساعدة جهاز البخار، مع الالتزام بشرب السوائل، واللجوء إلى التنفس الاصطناعي في الحالات الشديدة المُصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

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