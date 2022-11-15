نقلت إلى المستشفى.. منى فاروق تتعرض لوعكة صحية مفاجأة.. تفاصيل

شاركت الفنانة منى فاروق متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها من داخل أحد المستشفيات.



وكتبت في تعليقها على الصورة "اللهم انى راضية بكل ابتلاء وألم اللهم اجعله رفع درجات الي فردوسك الاعلى من"



وتتميز الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "زنخ الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي"



أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.