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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ومضات طباعية.. ورشة عمل بنوعية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

أقامت وحدة التدريب بتربية نوعية عين شمس ورشة عمل اليوم بقاعه المناقشات بالكلية  تحت عنوان ( ومضات طباعية) برعاية أسامة السيد مصطفي عميد الكلية ، محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وإشراف عبدالرحمن شوقي مدير وحدة التدريب وتنمية المهارات .

حاضر خلال الورشة الدكتور  نهى محسن مدرس طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية بمعاونة – سارة محمود  ، وبدأت الورشة بقاعه المناقشات بمحاضرة نظرية أوضحت فيها  نهى اسلوب طباعه الترخيم - فن الابرو لإحداث تأثيرات سطحية متنوعه بأدوات مختلفة عن طريق سحب الملونات علي سطح الماء ، حيث يتميز أسلوب الترخيم بالعفوية والطلاقة في تحريك الملونات التي تنتج عنها هيئات تشكيلية مميزة تثري العمل الطباعي ، و تشمل مناعات الترخيم جميع الخامات الطبيعية والمصنعة بصورها المختلفة ، ثم تم اصطحاب الطلاب للقاعه خلف المسرح لتنفيذ الشق التطبيقي والذي أبدعوا فيه بأعمال طباعية رائعة .

الطلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحدة التدريب Jobs Education

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