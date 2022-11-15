ومضات طباعية.. ورشة عمل بنوعية عين شمس

أقامت وحدة التدريب بتربية نوعية عين شمس ورشة عمل اليوم بقاعه المناقشات بالكلية تحت عنوان ( ومضات طباعية) برعاية أسامة السيد مصطفي عميد الكلية ، محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عبدالرحمن شوقي مدير وحدة التدريب وتنمية المهارات .

حاضر خلال الورشة الدكتور نهى محسن مدرس طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية بمعاونة – سارة محمود ، وبدأت الورشة بقاعه المناقشات بمحاضرة نظرية أوضحت فيها نهى اسلوب طباعه الترخيم - فن الابرو لإحداث تأثيرات سطحية متنوعه بأدوات مختلفة عن طريق سحب الملونات علي سطح الماء ، حيث يتميز أسلوب الترخيم بالعفوية والطلاقة في تحريك الملونات التي تنتج عنها هيئات تشكيلية مميزة تثري العمل الطباعي ، و تشمل مناعات الترخيم جميع الخامات الطبيعية والمصنعة بصورها المختلفة ، ثم تم اصطحاب الطلاب للقاعه خلف المسرح لتنفيذ الشق التطبيقي والذي أبدعوا فيه بأعمال طباعية رائعة .