أمريكا تلوح باستخدام العقوبات لضمان احترام وقف إطلاق النار في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام العقوبات لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار في إثيوبيا.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لن تتردد في استخدام العقوبات لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار في إثيوبيا والالتزام به ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وردا على سؤال عما سيحدث إذا لم تنسحب القوات الإريترية والمقاتلون من منطقة أمهرة المجاورة لمنطقة تيجراي كما هو متفق عليه، قال المسؤول: "لا أريد أن نستبق ما سيحدث، مضيفا "أن العقوبات هي دائما أداة للسياسة الخارجية تحت تصرف واشنطن".



لقي اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في جنوب إفريقيا، إشادة كبيرة باعتباره فرصة لإنهاء الحرب في تيجراي، التي يقول دبلوماسيون أمريكيون إنها أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.

ووقع قادة عسكريون من الأطراف المتحاربة السبت الماضي اتفاقا في العاصمة الكينية نيروبي لتطبيق الهدنة.