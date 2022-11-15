ترامب المنكسر وبايدن العجوز.. 14 أمريكيا يتزاحمون للوصول إلى البيت الأبيض

مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي بـ الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ الانتخابات الأهم، وهي انتخابات الرئاسة المقررة في 2024، لاختيار الرئيس رقم 47 في تاريخ أمريكا، والمقرر لها دائما أن تبدأ في شهر نوفمبر.

وبالنظر إلى الانتخابات الأمريكية باعتبارها دورة كاملة، فعمليا تستغرق انتخابات الرئاسة نحو عامين كاملين، ففي منتصف دورة الرئيس الموجود في السلطة، وبعد انتخابات التجديد النصفي، تبدأ دورة طويلة ومعقدة من الانتخابات الداخلية للحزبين الجمهوري والديمقراطي للاستقرار على مرشح كل منهما في الانتخابات.

الانتخابات مرحلتان

وتنقسم الدورة الكاملة لانتخاب الرئيس الأمريكي إلى مرحلتين ..

المرحلة الأولى: يطلق عليها الانتخابات التمهيدية والتي تجري داخل الأحزاب الرئيسية نفسها لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، وقد بدأت تلك المرحلة مبكرا خلال الشهر الحالي مع إعلان عدد من المرشحين داخل الأحزاب عن نيتهم للمنافسة وسيتم حسمها المؤتمر العام للحزبين في أواخر 2023.

المرحلة الثانية: هي مرحلة الانتخابات العامة التي تجري بين المتنافسين من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما: الديمقراطي، والجمهوري، وهذه المرحلة تستغرق شهري سبتمبر وأكتوبر، 2024، وصولا إلى يوم الانتخابات الذي يجري فيه الاقتراع العام، حيث يختار الأمريكيون رئيسهم القادم من بين المرشحين من الحزبين بالإضافة إلى المرشحين المستقلين.

9 مرشحين بمعركة تكسير العظام داخل الحزب الجمهوري

ورغم تلميح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارا بأنه يدرس الترشح مجددا عام 2024، إلا أنه يواجه منافسة شديدة داخل الحزب الجمهوري، وصفه المراقبون بأنها "معركة تكسير العظام"، خصوصا بعد النتائج المخيبة للآمال في انتخابات التجديد النصفي وقدرة الحزب الديمقراطي في الحفاظ على الأغلبية داخل الكونجرس.

وهؤلاء هم المتنافسون داخل الحزب الجمهوري ...

دونالد ترامب مازال مرشحا رغم أنه منكسر

وأعلن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ورئيس الحزب الجمهوري عن ترشحه، ملمحا إلى أنه سيطلق قريبا جولة دعائية للوصول إلى البيت الأبيض في عام 2024، وقال الاستراتيجيون وقادة الحزب إن ترامب البالغ من العمر 76 عاما سيظل هو المرشح المفضل للجمهوريين في عام 2024، إلا أن البعض وصفه بالمنكسر بعد نتائج الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

مايك بينس نائب ترامب في الرئاسة

خدم نائب الرئيس الجمهوري السابق مايك بنس (63 عاما)، كرئيس مخلص من الدرجة الثانية لترامب، لكن رئيسه انقلب ضده في 6 يناير 2021، عندما قام أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث تحدى بنس، عضو الكونجرس الجمهوري السابق، ترامب في ذلك اليوم وأكد فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة، كما يقتضي القانون.

وبدأ نائب الرئيس السابق مايك بنس في السعي بقوة للفوز بالبيت الأبيض بغض النظر عن قرار ترامب في عام 2024، حيث ألقى سلسلة من الخطب في لقاءات سياسية رفيعة المستوى وسافر إلى الولايات في المرحلة التمهيدية للانتخابات الرئاسية وقام برحلة إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا وسط العملية العسكرية الروسية.

مايك بومبيو وزير خارجية ترامب

اكتسب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية السابق، سمعته كواحد من أكثر مستشاري ترامب وأعضاء مجلس الوزراء ولاءً خلال ولايته، لكنه سعى عقب مغادرته البيت الأبيض للنأي عن ترامب وحاول طيلة الوقت تعزيز ملفه السياسي.

وعقب مغادرته وزارة الخارجية أنشأ بومبيو لجنة للعمل السياسي، بل وفي بعض الأحيان وضع نفسه على خلاف مع ترامب، كما ألمح وزير الخارجية السابق إلى أن خططه لعام 2024 لا تتوقف على ما يفعله ترامب، حيث قال في تصريحات متلفزة إن أي قرار بشأن مستقبله السياسي سيكون منوطا به وحده.

تيد كروز منافس ترامب داخل الحزب في 2016

ترشح تيد كروز، السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية بالفعل للرئاسة مرة واحدة واحتل المركز الثاني بعد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام 2016، وعلى الرغم من المنافسة المريرة على الفوز ببطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2016، برز كروز كمؤيد قوي للرئيس السابق خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس أظهر أيضا استعدادا للنأي عن ترامب في مساندة ترشيح عدد من نواب الحزب، وتشير التوقعات إلى أن كروز أكثر انفتاحا عن غيره بشأن الترشح للرئاسة لعام 2024.

جريج أبوت حاكم ولاية تكساس

حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت (64 عاما)، الذي دعمه ترامب في ترشحه لولاية ثالثة مدتها 4 سنوات، والذي اتبع سياسات متحفظة بشكل متزايد خلال فترة ولايته الثانية، حيث يعارض تفويضات لقاح وأقنعة كورونا. ووقع على قانون حظر الإجهاض، ويبني حاليا حاجزا جديدا على الحدود مع المكسيك.

رون دي سانتيس حاكم كاليفورنيا

رون دي سانتيس الذي فاز بولاية ثانية كحاكم لولاية كاليفورنيا، وعلى عكس العديد من المنافسين المحتملين على الرئاسة من الحزب الجمهوري، تظهر الاستطلاعات المبكرة أنه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وذلك إذا ما قرر ترامب التراجع عن الترشح.

لاري هوجان الحاكم الجمهوري لولاية ديمقراطية

لطالما كان حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان أحد أبرز منتقدي ترامب من الجمهوريين، لذا فإن فكرة تحديه للرئيس السابق في انتخابات الحزب الجمهوري لعام 2024 ليست مفاجئة تماما، وهوجان حاكم جمهوري لولاية ديمقراطية، وقد اكتسب سمعة طيبة باعتباره محافظا أكثر شبها بالرئيس السابق رونالد ريجان، وقد حذر مرارا من أن ترشيح ترامب في عام 2024 قد يكلف الحزب الجمهوري البيت الأبيض مرة أخرى.

الممثلة الأمريكية ليز تشيني عدوة ترامب

تعهدت النائبة الجمهورية الأمريكية ليز تشيني (56 عاما) ببذل كل ما في وسعها لمنع ترامب من العودة إلى البيت الأبيض، وقالت إنها ستقرر قريبا ما إذا كانت ستترشح للرئاسة.

رون ديسانتيس حاكم فلوريدا الأكثر تحديا لترامب

واعتبر مراقبون أن احتفاظ حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بمنصبه يعد تحديا لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وديسانتيس (44 عاما) يعد وجها سياسيا جديدا نسبيا، حيث تم انتخابه لأول مرة ليشغل مقعدا في مجلس النواب عام 2012.

أصبح حاكم ولاية فلوريدا منذ عام 2019، وبفارق يزيد عن 1.5 مليون صوت، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات النصفية، هذا الفوز الكبير أثار التكهنات بأنه قد يترشح للرئاسة في غضون عامين، وينافس ترامب بقوة على قيادة الحزب الجمهوري.

4 منافسين لـ بايدن العجوز داخل الحزب الديمقراطيين

أما فيما يخص الحزب الديمقراطي، فقد جرت العادة ألا يترشح أحد داخل الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي، لينافسه في دورته الثانية، ولكن يبدو أن الأمور مختلفة في تلك المرة، وذلك في ظل التكهنات الكثيرة حول قدرة الرئيس الديمقراطي الحالي جون بايدن للترشح مرة أخرى في ظل تخطيه سن الـ80 عاما .. لذلك هناك 4 أسماء بجانب بايدن ممكن أن تكون مرشحة للرئاسة عن الحزب.

بايدن الرئيس الحالي يعلن الترشح مرة أخرى

قال الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه، ومن المرجح أن يتخذ قرارا نهائيا في أوائل العام المقبل بعد التشاور مع عائلته.

لكن مصدر القلق المحتمل لبعض الناخبين هو تأثير عمر بايدن الذي سيبلغ 80 عاما خلال العام الجاري وأدائه المحتمل خلال فترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

كامالا هاريس نائبة ترامب حاليا

وإذا قرر بايدن عدم المشاركة، فيمكن أن تدخل إلى المعركة الانتخابية نائبة الرئيس كامالا هاريس، وقال مسؤولون ديمقراطيون إن هاريس البالغة من العمر 58 عاما هي أكبر مرشح بديل حاليا.

بيت بونجيج "مثلي" في مواجهة بايدن

بِيت بوتجيج هو سياسي أمريكي، ولد في 19 يناير 1982 بساوث بند في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، نشط في الحزب الديمقراطي. وقد انتخب عمدة لمدينته (2012 – 2020)، ويُعرَف بكونه عسكرياً سابقاً خدم في حرب أفغانستان ولِكَونه مِثليّ الجنس .

بِيت كان مرشّحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 ولكنه انسحب في الأول من مارس 2020، وهو متخرج من كلية هارفرد ومن جامعة أكسفورد، وكان مستشارًا في شركة الاستشارات الإدارية ماكنزي منذ عام 2007 حتى عام 2010.

جافين نيوسوم

فاز الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم (55 عاما) بولاية ثانية مدتها 4 سنوات كحاكم، متغلبا بسهولة على خصمه الجمهوري بحملة تركز على القضايا السياسية الوطنية مثل حقوق الإجهاض والهجرة، والأغلبية الساحقة من سكان كاليفورنيا لا يريدون أن يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فترة ولاية أخرى ويرون الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم (55 عاما) منافسا رئيسيا لخلافته، وفقا لاستطلاع جديد.

السناتور بيرني ساندرز منافس هيلاري وبايدن

السناتور بيرني ساندرز، (ولد في 8 سبتمبر، 1941) هو سياسي أمريكي وسيناتور من فيرمونت، توجهه ديمقراطي اشتراكي وتقدمي، دخل في المنافسة لمرشح الرئيس في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2016 وعام 2020 عن الحزب الديمقراطي، وحلّ ثانيًا في كل منهما، ليتم اختيار هيلاري كلينتون مرشحة للحزب عام 2016، التي خسرت بدورها أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وليتم اختيار جو بايدن مرشحًا للحزب عام 2020.