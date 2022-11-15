الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات إصابة أطفال المدارس بالفيروس المخلوي.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير التربية والتعليم وجّه بالتيسير على الطلاب المتغيبين ممن لديهم عذر طبي بعقد امتحان آخر لشهر نوفمبر؛ بعد إعدادها من قبل موجه المادة التعليمية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي الصحة والتعليم منذ ظهور الفيروس المخلوي، كما يوجد تنسيقًا بشأن فحص الطلاب وعزلهم ومتابعتهم داخل الفصول الدراسية؛ مؤكدًا أنه عند حدوث حالة إعياء لأي طالب سيتم إبلاغ ولي الأمر فورًا؛ وسيظل الطالب في المنزل حتى شفائه تمامًا.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم غير معنية برصد أرقام الإصابات بالفيروس المخلوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق ارتداء الكمامة للطلاب كأحد الإجراءات الاحترازية ضمن دليل وزارة الصحة والسكان، كما سيتم تطهير وتعقيم الفصول الدراسية والقاعات.

وطمأن أولياء الأمور بأن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم وجيد، مؤكدًا أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي حالات إصابة بالفيروس المخلوي؛ مشددًا على أنه يُمكن لأي طالب شعر بحالة إعياء الحصول على إجازة مرضية؛ وعند عودته للمدرسة يقدم شهادة مرضية تُثبت ذلك.