وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يدخل كشريك أساسي مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تفاصيل الشراكة المصرية باتفاقيات مقدرة بـ 83 مليار دولار على هامش انعقاد قمة المناخ.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الصندوق السيادي سيدخل كشريك أساسي مع القطاع الخاص والمحلي والأجنبي.

وتابعت السعيد خلال حديثها مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لدينا حجم كبير من المشروعات وتم توقيع اتفاقية اطارية بين صندوق مصر السيادي ومجموعة التحالف لشركات متعددة الجنسيات عربية وأجنبية".