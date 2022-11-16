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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تتألق من مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة الهام شاهين، صورًا من إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت إلهام شاهين الأضواء بلوك محتشم، بفستان أسود مطرز، ولوك ميك اب بسيط.

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إلهام شاهين عن ملابس مهرجان القاهرة السينمائي: جايين لابسين تاييرات

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إلهام شاهين عن حسين فهمي: وجوده أعطى ثقلا لمهرجان القاهرة السينمائي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي تتميز بوجود الفنان الكبير حسين فهمي، الذي أعطى ثقل كبير للمهرجان.

 

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها على قناة “دي إم سي” أن الدورة الحالية تضم العديد من الضيوف الأجانب والعديد من الأفلام والأعمال الرائعة، مشيدة بتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري.
 

وعن “الدريس كود” علقت: “احنا جايين لابسين تاييرات اهو، احنا في الشتاء مش لازم نلبس مفتوح، هي شياكة ورقي وليس تحفظ، وهو مطلوب وجيد بدون شك”.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن تخوض تجربة الإنتاج السينمائي مرة أخرى.

إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة إلهام شاهين فنانة إلهام شاهين موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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