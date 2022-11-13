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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين عن ملابس مهرجان القاهرة السينمائي: جايين لابسين تاييرات

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي تتميز بوجود الفنان الكبير حسين فهمي، الذي أعطى ثقل كبير للمهرجان.

 

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها على قناة “دي إم سي” أن الدورة الحالية تضم العديد من الضيوف الأجانب والعديد من الأفلام والأعمال الرائعة، مشيدة بتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري.
 

وعن “الدريس كود” علقت: “احنا جايين لابسين تاييرات اهو، احنا في الشتاء مش لازم نلبس مفتوح، هي شياكة ورقي وليس تحفظ، وهو مطلوب وجيد بدون شك”.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن تخوض تجربة الإنتاج السينمائي مرة أخرى.
 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة اخبار التوك شو

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