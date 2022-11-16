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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة نجاح عمرها 153 سنة.. قناة السويس تلعب دورا محوريا لهذه القطاعات

قناة السويس
قناة السويس

أكد خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات  أن قناة السويس تربط الشرق بالغرب و تحتل مكانة هامة فى النقل البحرى وتمتلك خبرات مميزة متراكمة فى الإدارة لكافة الكوادر تعمل 24 ساعة يوميا ومنسوب مياه ضخم بين البحرين الأبيض والمتوسط .


وقال " السقطى "  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز ، إن قناة السويس لم تتوقف حركة التجارة بها خلال أزمة كورونا أو الأزمة العالمية ولكن على الرغم من ذلك زاد الطلب للحفاظ على المنتجات وقت الأزمات وهو ما اتضح خلال الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية وظهر فى مشروعات توسعة القطاع الجنوبى للقناة والذى يتماشى مع أحجام السفن العابرة وزيادة إيرادات القناة والذى يتماشى مع الدور الاستراتيجى للقناة لخدمة تجارة العالم فى الأزمات .


وأشار إلى أن قناة السويس تلعب دورا هاما فى سلاسل الإمداد الغذائية العالمية ضمن سياسات تطبقها من ضمنها تطبيق التكنولوجيات للحفاظ على سلامة الملاحة فى القناة بجانب تحديث الأسطول والكراكات فى المجرى الملاحى بالاضافة لامتلاكها أعماقا تتناسب مع جميع أنواع السفن ودشنت قصة نجاح على مدار 153 عاما تخدم خلالها التجارة البحرية والحركة العالمية البحرية .

 

 

 

قناة السويس البحرية السويس أزمات التكنولوجيا أزمة كورونا الغذاء مشروعات

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