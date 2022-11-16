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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسمة الأمل على وجوه صناع المستقبل من كُتّاب المنوفية | صور

صدى البلد

المستقبل يبدأ من تأهيل الأطفال على أسس العلم والتربية والأخلاق الحميدة، باعتبارهم شعلة الغد، وعلى يديهم يمكن الاستبشار بما هو قادم. 

ورصدت كاميرا صدى البلد، صورًا، من قرية شنواي بمركز أشمون، محافظة المنوفية، لأطفال يتلقون العلم في كُتاب سيدنا، الذي يعتبر احد الاماكن التي اعتدنا على سماعها في القرى والأرياف قديمًا.

ولا يزال الكُتاب الأساس في تعليم الأطفال القرآن والكتابة والقراءة، والتربية السليمة، في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والأساسي بالمدارس في مركز أشمون.

وبالنظر الي بهجة الأطفال وحرصهم على تلقي العلم والأخلاق يمكن الاستبشار بغدٍ أفضل.

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محافظة المنوفية التعليم التربية السليمة مركز اشمون الأخلاق الحميدة

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