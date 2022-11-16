بسمة الأمل على وجوه صناع المستقبل من كُتّاب المنوفية | صور

المستقبل يبدأ من تأهيل الأطفال على أسس العلم والتربية والأخلاق الحميدة، باعتبارهم شعلة الغد، وعلى يديهم يمكن الاستبشار بما هو قادم.

ورصدت كاميرا صدى البلد، صورًا، من قرية شنواي بمركز أشمون، محافظة المنوفية، لأطفال يتلقون العلم في كُتاب سيدنا، الذي يعتبر احد الاماكن التي اعتدنا على سماعها في القرى والأرياف قديمًا.

ولا يزال الكُتاب الأساس في تعليم الأطفال القرآن والكتابة والقراءة، والتربية السليمة، في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والأساسي بالمدارس في مركز أشمون.

وبالنظر الي بهجة الأطفال وحرصهم على تلقي العلم والأخلاق يمكن الاستبشار بغدٍ أفضل.

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