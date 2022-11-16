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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يحمل أوكرانيا مسؤولة سقوط الصواريخ في بولندا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تيلور جرين، إن سقوط الصاروخ في بولندا كان على الأرجح بسبب خطأ ارتكبته أوكرانيا.

وكتبت جرين في تغريدة علي موقع “تويتر”: "الهجوم الصاروخي الذي قتل شخصين بريئين في بولندا كان على الأرجح من الدفاعات الجوية الأوكرانية".

ودعت جرين إلى عدم السماح للزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمطالبة بالمال والأسلحة من دافعي الضرائب الأمريكيين بينما "يحاول جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تثق في التحقيقات التي تجريها بولندا بشأن الصاروخ الذي سقط قرب حدود أوكرانيا أمس الثلاثاء.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي "لا شيء يناقض فرضية أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أطلق من الدفاعات الأوكرانية".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه شك في أن الانفجار الذي أودى بحياة شخصين في بولندا لم يكن ناجما عن صاروخ أوكراني.

وحسب وكالة “إنترفاكس” الأوكرانية للأنباء، قال زيلينسكي: “ليس لدي شك في أنه لم يكن صاروخنا”.

الولايات المتحدة أوكرانيا الكونجرس بولندا زيلينسكي

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