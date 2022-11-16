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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الأمريكي: ربع سكان أوكرانيا بلا كهرباء نتيجة الضربات الروسية

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي مارك ميلي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي مارك ميلي إن الولايات المتحدة تعتقد أن ربع سكان أوكرانيا باتوا بلا خدمات كهرباء بسبب الضربات الروسية على منشآت البنية التحتية الأوكرانية.

وأوضح ميلي خلال مؤتمر صحفي أن "أوكرانيا تعرضت منذ أيام إلى وابل من الصواريخ التي استهدفت مواقع الطاقة، وتوفير قدرات الدفاع الجوي أمر ضروري للقوات الأوكرانية".

وأضاف "روسيا بيدها اختيار إنهاء الحرب في أوكرانيا ولكنها اختارت المماطلة لإعادة ترتيب صفوفها".

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وتابع ميلي "روسيا كانت تريد اجتياح كل الأراضي الأوكرانية لكنها فشلت في أهدافها الاستراتيجية، وركزنا كتحالف دولي لدعم أوكرانيا على تعزيز قدرات أوكرانيا الصاروخية".

وقال رئيس الأركان الأمريكي "الأوكرانيون يحققون نجاحات على امتداد جبهات تمتد على نحو 900 كلم، والدفاعات الجوية ستضمن عدم حصول روسيا على الأفضلية في حربها ضد أوكرانيا".

وأضاف "بايدن أوضح أن الأمر متروك لأوكرانيا بشأن متى وكيف وما إذا كانت ستتفاوض مع روسيا والولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

أوكرانيا كهرباء الاركان الدفاع الولايات المتحدة

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